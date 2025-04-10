Кому з пенсіонерів підвищать виплати у квітні 2025

У квітні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає підвищені пенсійні виплати. Йдеться про дві категорії осіб, яким передбачено доплати за віком або за потребу в догляді

Доплата за віком

Як повідомили у Пенсійному фонді, пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячну доплату. Її розмір залежить від віку:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і більше — 570 грн.

Доплата нараховується автоматично, якщо загальний розмір пенсії з усіма надбавками становить менше ніж 10 340,35 грн. Починає виплачуватись не з початку місяця, а з дати народження.

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Доплата за потребу в догляді — 944 грн

Окрема категорія пенсіонерів віком від 80 років може отримати додаткову надбавку — 944 грн щомісяця. Вона передбачена для тих, хто:

проживає один;

потребує постійного стороннього догляду (це має бути підтверджено медичною комісією);

не отримує пенсію по інвалідності.

Ця сума еквівалентна 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році. Для оформлення доплати потрібно звернутися до органів соцзахисту або ПФУ із відповідними документами.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Допоміжні матеріали focus.ua, 24tv.ua.