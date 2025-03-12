Названо, скільки Jysk інвестував у розширення й оновлення мережі у 2024

У 2024 році компанія Jysk активно розширювала свою присутність в Україні, відкривши 13 нових магазинів і модернізувавши ще вісім

У 2025 році ритейлер планує продовжити розвиток мережі, запланувавши відкриття та оновлення 20 торгових точок. Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу компанії.

За підсумками 2024 року продажі Jysk в Україні зросли на 4,8%, досягнувши майже 6,7 млрд грн. Водночас операційний прибуток зменшився на 2,2% і склав 1,5 млрд грн, а чистий прибуток скоротився на 13% – до близько 1,3 млрд грн.

Протягом року компанія вклала 278,5 млн грн у розширення мережі, модернізацію магазинів та покращення сервісу для клієнтів.

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Компанія планує активне розширення в Україні та на 2025 рік передбачає відкриття й оновлення 20 магазинів. Обсяг інвестицій у нові торговельні точки визначається такими чинниками, як площа приміщення, його технічний стан, поверховість, а також потреба в додатковому обладнанні, зокрема підйомній техніці, ліфтах і навантажувачах. Водночас сума вкладень не перевищує €400 за квадратний метр.

Глобальна мережа Jysk нараховує близько 3500 фізичних та онлайн-магазинів у 48 країнах. В Україні перший франчайзинговий магазин відкрився у жовтні 2004 року, а вже у 2012-му материнська компанія Jysk Nordic викупила франшизу, визнавши український ринок перспективним.

Станом на 1 березня 2025 року в країні працюють 104 офлайн-магазини Jysk, а також офіційний інтернет-магазин.

Нагадаємо, що JYSK відкрив найбільший магазин на заході України. Торгова площа нового магазину становить 1238 м², склад займає 410 м², а офісне приміщення — 51 м². Магазин збудовано відповідно до сучасної концепції 3.0 мережі JYSK, що передбачає краще освітлення, сучасний дизайн та зручне зонування товарів.

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