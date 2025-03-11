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Названо, скільки заробила Укрзалізниця у 2024 році

11.03.2025 21:20
Ольга Деркач
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Укрзалізниця підбила фінансові підсумки 2024 року, зафіксувавши зміну динаміки прибутковості порівняно з попереднім роком

Названо, скільки заробила Укрзалізниця у 2024 році

Названо, скільки заробила Укрзалізниця у 2024 році Фото: unsplash.com, freepik.com

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» завершило 2024 рік зі збитком у 2,7 млрд грн, тоді як у 2023 році компанія отримала чистий прибуток 5,04 млрд грн, повідомляє LIGA.net.

Попри зростання чистого доходу на 11% — з 92,6 млрд грн у 2023-му до 102,9 млрд грн у 2024-му — підприємство зазнало збитків. Завдяки зростанню виторгу УЗ залишилася у десятці найбільших компаній України за цим показником.

Основною причиною негативного фінансового результату стало значне збільшення операційних витрат — вони зросли майже на 18% і перевищили 106 млрд грн.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, раніше прибутки від вантажних перевезень дозволяли компенсувати збитковість пасажирських перевезень, однак у 2024 році прибутковість вантажного сегмента почала знижуватися.

Цікаве по темі: Укрзалізниця підвищить ціни на деякі квитки

Це пояснюється кількома факторами: скороченням перевезень вугілля, зерна та металургійної продукції, зміною структури вантажопотоку на користь дешевших товарів, зростанням вартості електроенергії для бізнесу та підвищенням зарплат внаслідок індексації.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти. Продаж стартує за 20 днів до дати поїздки. Також тепер доступні квитки для групових поїздок — до 20 осіб за одне звернення.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн. У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Крім того, облігації Укрзалізниці обвалилися після прохання про відстрочку платежів. Водночас компанія прогнозує значні збитки за підсумками року.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовини
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