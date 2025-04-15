Обсяг грошових переказів в Україні впав на 80 млрд грн через ліміти

Після запровадження обмежень на перекази з картки на картку загальний обсяг таких операцій скоротився з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, передає Економічна правда.

Він зазначив, що наразі НБУ працює над підготовкою законопроєкту щодо створення реєстру дропів — осіб, які використовують свої банківські рахунки для переказів від імені третіх осіб. У цілому через дропи в Україні проходить близько 200 млрд грн.

«Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту», — зазначив Олійник.

За його словами, після ухвалення закону на запуск реєстру знадобиться щонайменше пів року. Водночас перебування в реєстрі не буде довічним — фізична особа зможе з нього вийти, але на час внесення до списку для неї діятимуть посилені обмеження на грошові перекази.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня 2024 року НБУ на пів року запровадив обмеження на перекази фізичних осіб з картки на картку — до 150 тис. грн на місяць (раніше планувалося встановити ліміт у 100 тис. грн).

Уже в квітні 2025 року ці обмеження були скасовані. Натомість банки уклали меморандум про спільні дії у сфері контролю за картковими переказами.

У Нацбанку зазначають, що запроваджені ліміти дозволили зменшити «аномальний сплеск» переказів, а також зупинили стрімке зростання кількості нових платіжних карток, яке спостерігалося восени 2024 року.

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