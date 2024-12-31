Скільки заробив Нафтогаз з початку року — звіт

Група Нафтогаз майже у півтора раза збільшила прибуток цього року порівняно з показниками попереднього

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за 9 місяців 2024 року склав 23,3 млрд грн, повідомляє пресслужба компанії. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 15,3 млрд грн.

Водночас консолідований операційний прибуток компанії за січень-вересень 2024 року досяг 32,4 млрд грн. За аналогічний період 2023-го цей показник складав 25,2 млрд грн.

«Підприємства Групи Нафтогаз продовжують безперебійно працювати попри всі поточні виклики. Ми забезпечуємо стабільність зростання видобутку вуглеводнів та покращуємо фінансові показники», — зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».

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Також Група Нафтогаз залишається одним із найбільших платників податків в Україні: за 3 квартали цього року підприємства сплатили до бюджету майже 67 млрд грн податків.

Зазначається, що компанія продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, постачає газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Нафтогаз наразі є найбільшою держкомпанією з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її дочірні компанії виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

Нагадаємо, з січня по жовтень 2024-го компанії Групи Нафтогаз сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн компанія спрямувала до місцевих бюджетів. Загалом Група Нафтогаз за 10 місяців 2024 року сплатила до українських бюджетів понад 71 млрд грн податків.

Також ми писали, що за підсумками першого півріччя 2024-го Нафтогаз збільшив прибуток майже вчетверо. Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за шість місяців 2024 року сягнув 24,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група показала майже в 4 рази менший результат — 6,6 млрд грн.

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