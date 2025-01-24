Уряд оновив «Зимову єПідтримку»: що змінилося

Кабінет міністрів України розширив список категорій громадян, які можуть отримати допомогу від держави в межах програми «Зимова єПідтримка» через Укрпошту

Уряд вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 р. № 952. Зміни спрямовані на те, щоб ще більше українців могли скористатися державною підтримкою, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Тепер подати заявку на отримання «Зимової єПідтримки» через Укрпошту можуть:

люди старше 60 років, які не користуються застосунком Дія і не отримують пенсії чи соціальних виплат через Укрпошту;

недієздатні повнолітні громадяни (заявку подає їхній опікун);

люди з інвалідністю I та II груп;

особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А і отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки.

Це означає, що за новими правилами державну допомогу у відділеннях Укрпошти можуть отримати навіть ті громадяни, які раніше не користувалися послугами компанії для отримання пенсій чи соцвиплат.

Щоб скористатися допомогою від держави, необхідно зробити кілька простих кроків:

прийти у відділення Укрпошти, звернутися до оператора та заповнити бланк заяви на отримання виплати «Зимової єПідтримки» через Укрпошту;

після отримання СМС від компанії про нарахування виплати, прийти у відділення й отримати послуги або товари в межах нарахованої суми.

Маломобільні отримувачі можуть звернутися до Контакт-центру компанії, а згодом оформити заявку й отримати допомогу за допомогою листоноші.

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У разі, якщо отримувачем є недієздатна особа, звернутися за «Зимовою єПідтримкою» має право опікун на підставі документа, що посвідчує особу опікуна, та документа, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Документи, які треба надати у відділенні для оформлення заявки:

документ, що посвідчує особу отримувача допомоги (зокрема паспорт громадянина України);

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги;

для опікунів — документ, який посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги, при цьому виготовлення копій зазначених документів не вимагається.

Також у заявці необхідно вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги.

Заявки на отримання допомоги для вищезазначених категорій громадян через Укрпошту можуть бути подані до кінця лютого 2025 року. А отримати її можна буде до кінця квітня 2025 року.

Всі громадяни, які отримують пенсії, субсидії або інші соціальні виплати через Укрпошту, мають можливість скористатися «Зимовою єПідтримкою» за спрощеною процедурою: не потрібно писати заяву, достатньо просто прийти у відділення в день отримання своєї планової виплати згідно звичного графіку або за допомогою листоноші.

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