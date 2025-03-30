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В Україні змінили правила отримання пенсій

30.03.2025 14:00
Ольга Деркач
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Уряд України ухвалив рішення, яке спрощує порядок виплати пенсій і встановлює єдині умови для всіх громадян — як тих, що проживають на підконтрольній території, так і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи за кордоном

В Україні змінили правила отримання пенсій

В Україні змінили правила отримання пенсій Фото: unsplash.com, freepik.com

Як йдеться у матеріалі 24 Каналу, раніше деякі категорії пенсіонерів змушені були дотримуватись окремих процедур, що ускладнювало отримання виплат. Тепер Кабінет Міністрів скасував ці відмінності, зробивши процес однаковим для всіх.

Відтепер:

  1. Пенсії можна отримувати на рахунок у будь-якому банку України, а не лише через Ощадбанк, як це було раніше;
  2. Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, повинні проходити фізичну ідентифікацію щороку — до 31 грудня.
  3. Якщо фізичну ідентифікацію не проведено, пенсіонери, які перебувають в окупації, повинні хоча б раз на шість місяців здійснювати фінансову операцію зі свого рахунку. Це потрібно для підтвердження, що:
    • людина жива;
    • саме вона користується банківською карткою для отримання пенсії.

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Важливо: виплата пенсій громадянам, які мешкають на ТОТ або виїхали з таких територій, можлива лише за умови, що вони не отримують пенсії від держави-агресора. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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