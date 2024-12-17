close-btn
PaySpaceMagazine

Вартість автоцивілки зросте у 2025: що потрібно знати водіям

17.12.2024 19:38
Микола Деркач
Читати росiйською

У 2025 році українські автовласники зіткнуться зі значним підвищенням вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Згідно з новими розрахунками, ціни на «автоцивілку» можуть зрости на 50-70%

Вартість автоцивілки зросте у 2025: що потрібно знати водіям

Вартість автоцивілки зросте у 2025: що потрібно знати водіям Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Економічної Правди.

У МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро) пояснюють, що кінцева вартість «автоцивілки» буде залежати від ряду різних факторів, зокрема:

  • конкуренції;
  • андеррайтингової політики страховиків (оцінка ризиків);
  • стратегії розвитку;
  • аналізу збитковості;
  • сегментації клієнтів за ризиковими ознаками;
  • загальної ринкової ситуації в країні.

Генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк припускає, що зважаючи на всі фактори, вартість «автоцивілки» може зрости на 50-70%. У цілому на ринку прогнозуються зростання у 2-2,5 раза середньої вартості.

Якщо для авто з малим об’ємом двигуна, з місцем реєстрації у Києві сьогодні придбати «автоцивілку» можна приблизно за 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її ціна становитиме 4,4 тис. — 5,5 тис. грн.

Цікаве по темі: Uklon може запустити автобусні перевезення

Придбати «автоцивілку» наразі можна за нижчими цінами, однак як зазначається у матеріалі ЕП, виплати за нею у випадку ДТП будуть меншими. Тому рекомендується подбати про додаткове розширення відповідальності на суму покриття від 500 тис. грн до 4 млн грн для відшкодування потерпілій стороні зносу та збитків.

Тим не менш, з новим законом залишаться пільги на «автоцивілку» для певних категорій громадян: для учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп. Вони матимуть знижку 50% від вартості страхового полісу.

При цьому водій може отримати знижку лише на одне авто, яке є в його власності (тобто, попросити знайомого УБД купити поліс не вийде) та не використовується у комерційних цілях, зокрема, як таксі.

Нагадаємо, що з початку 2024 року державний Ощадбанк видав понад 3300 українцям кредити на придбання автомобілів на загальну суму 3 мільярди гривень. Серед автомобільних брендів, що мають найбільший попит для кредитів серед українців, лідирують Toyota, Mazda та Volkswagen.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу

Названо найкращі ігри, застосунки та книги Google Play 2024 року

Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни 17.12.2024

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
Ripple запустила власний стейблкоїн RLUSD 17.12.2024

Ripple запустила власний стейблкоїн RLUSD
У Дії запрацювала програма єКнига 17.12.2024

У Дії запрацювала програма єКнига
В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна 17.12.2024

В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна
Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію 16.12.2024

Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію
Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше 16.12.2024

Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
ТОП статей 17.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих

 Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу»
ТОП статей 16.12.2024

Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу»
Останні новини
Сьогодні  20:00

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни

 Сьогодні  19:38

Вартість автоцивілки зросте у 2025: що потрібно знати водіям

 Сьогодні  18:38

Біткоїн досяг нового історичного максимуму $108,2 тис.: чого очікувати далі

 Сьогодні  17:37

5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня

 Сьогодні  16:40

Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у листопаді 2024 — НБУ

 Сьогодні  15:50

Скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Гетманцев

 Сьогодні  15:00

НБУ виявив порушення в роботі шести фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber