Вартість автоцивілки зросте у 2025: що потрібно знати водіям

У 2025 році українські автовласники зіткнуться зі значним підвищенням вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Згідно з новими розрахунками, ціни на «автоцивілку» можуть зрости на 50-70%

Про це йдеться у матеріалі Економічної Правди.

У МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро) пояснюють, що кінцева вартість «автоцивілки» буде залежати від ряду різних факторів, зокрема:

конкуренції;

андеррайтингової політики страховиків (оцінка ризиків);

стратегії розвитку;

аналізу збитковості;

сегментації клієнтів за ризиковими ознаками;

загальної ринкової ситуації в країні.

Генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк припускає, що зважаючи на всі фактори, вартість «автоцивілки» може зрости на 50-70%. У цілому на ринку прогнозуються зростання у 2-2,5 раза середньої вартості.

Якщо для авто з малим об’ємом двигуна, з місцем реєстрації у Києві сьогодні придбати «автоцивілку» можна приблизно за 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її ціна становитиме 4,4 тис. — 5,5 тис. грн.

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Придбати «автоцивілку» наразі можна за нижчими цінами, однак як зазначається у матеріалі ЕП, виплати за нею у випадку ДТП будуть меншими. Тому рекомендується подбати про додаткове розширення відповідальності на суму покриття від 500 тис. грн до 4 млн грн для відшкодування потерпілій стороні зносу та збитків.

Тим не менш, з новим законом залишаться пільги на «автоцивілку» для певних категорій громадян: для учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп. Вони матимуть знижку 50% від вартості страхового полісу.

При цьому водій може отримати знижку лише на одне авто, яке є в його власності (тобто, попросити знайомого УБД купити поліс не вийде) та не використовується у комерційних цілях, зокрема, як таксі.

Нагадаємо, що з початку 2024 року державний Ощадбанк видав понад 3300 українцям кредити на придбання автомобілів на загальну суму 3 мільярди гривень. Серед автомобільних брендів, що мають найбільший попит для кредитів серед українців, лідирують Toyota, Mazda та Volkswagen.

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