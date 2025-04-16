Як самостійно розрахувати субсидію на оренду житла

Для підтримки українців, які змушені були через війну залишити свої домівки і винаймати житло в інших регіонах країни Мінсоцполітики розробило і запровадило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла
Про це йдеться у матеріалі Мінсоцполітики.
Зазначається, що відтепер орієнтовний розмір субсидії на оренду можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора. Для цього знадобиться хвилина часу і декілька кліків.
Переходьте за посиланням і введіть коротку інформацію про свою родину:
- кількість членів домогосподарства;
- тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);
- область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
- вартість оренди обраного житла.
Потім натискаєте «Розрахувати субсидію» — і отримуєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку необхідно буде сплачувати самостійно.
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Такий калькулятор був підготовлений за підтримки Агенства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез».
У Мінсоцполітики нагадали, що фінансова підтримка від держави доступна родинам переселенців, які витрачають на оренду житла понад 20% свого доходу.
Детальніше про субсидію на оренду можна дізнатися за посиланням.
Варто звернути увагу, що даний калькулятор є орієнтовним, сервіс не гарантує призначення субсидії на оренду. Адже право на призначення субсидії визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.
Як звернутися до Пенсійного фонду — можна ознайомитися за посиланням.
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