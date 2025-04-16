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Як самостійно розрахувати субсидію на оренду житла

16.04.2025 18:30
Микола Деркач
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Для підтримки українців, які змушені були через війну залишити свої домівки і винаймати житло в інших регіонах країни Мінсоцполітики розробило і запровадило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла

Як самостійно розрахувати субсидію на оренду житла

Як самостійно розрахувати субсидію на оренду житла Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Мінсоцполітики.

Зазначається, що відтепер орієнтовний розмір субсидії на оренду можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора. Для цього знадобиться хвилина часу і декілька кліків.

Переходьте за посиланням і введіть коротку інформацію про свою родину:

  • кількість членів домогосподарства;
  • тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);
  • область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
  • вартість оренди обраного житла.

Потім натискаєте «Розрахувати субсидію» — і отримуєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку необхідно буде сплачувати самостійно.

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Такий калькулятор був підготовлений за підтримки Агенства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез».

У Мінсоцполітики нагадали, що фінансова підтримка від держави доступна родинам переселенців, які витрачають на оренду житла понад 20% свого доходу.

Детальніше про субсидію на оренду можна дізнатися за посиланням.

Варто звернути увагу, що даний калькулятор є орієнтовним, сервіс не гарантує призначення субсидії на оренду. Адже право на призначення субсидії визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.

Як звернутися до Пенсійного фонду — можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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