Як збільшити майбутню пенсію: названо дві головні умови

Українці, зазвичай, самі відповідають за розмір пенсії, яку будуть отримувати. На її розмір впливає відразу декілька факторів, зокрема, обсяг сплаченого єдиного соціального внеску

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«Головним чинником збільшення пенсій є офіційна робота та своєчасна сплата єдиного соціального внеск, — зазначається у повідомленні. — За даними звіту ПФУ, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (з них почали сплачувати податки)».

Це забезпечило додаткові надходження до Пенсійного фонду у 97 млн грн єдиного внеску. Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.

«Нагадаємо: розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку», — пояснюють у Мінсоцполітики.

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Українці також мають можливість суттєво збільшити розмір своєї пенсії, якщо вирішать продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку. Для цього потрібно виконати певні умови щодо страхового стажу та перенести дату виходу на заслужений відпочинок.

Зокрема, якщо не оформляти пенсію в 60 років, а почати її отримувати у 65 років, виплати можуть значно зрости.

Як це працює:

перенесення виходу на пенсію до 5 років: за кожен місяць такого відтермінування розмір виплат збільшується на 0,5%;

перенесення виходу на пенсію понад 5 років: за кожен місяць без оформлення пенсії додається 0,75%.

Таким чином, якщо вихід на пенсію перенести на 5 років і 7 місяців, розмір виплат гарантовано зросте на 50%. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії становить 5 000 гривень, то після відтермінування вона збільшиться до 7 500 гривень.

Окрім цього, існують деякі інші способи підвищити пенсію, зокрема, за рахунок різних соціальних програм. Одна з таких — отримання подвійних виплат у 2025 році. Хто може розраховувати на такі надбавки:

люди похилого віку з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — з 01.01.2024 — 2361,00 гривень.

українці з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — з 01.01.2024 — 1888,80 гривень.

пенсіонери з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — з 01.01.2024 — 1416,60 гривень.

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