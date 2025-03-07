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Які періоди не зараховуються до страхового стажу

07.03.2025 16:00
Ольга Деркач
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Окремі громадяни України можуть втратити частину страхового стажу, що вплине на їхнє право виходу на пенсію

Які періоди не зараховуються до страхового стажу

Які періоди не зараховуються до страхового стажу Фото: freepik.com

Для отримання пенсійних виплат необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу, інакше пенсія може стати недоступною або суттєво зменшитися.

З 1 січня 2004 року в Україні діють нові правила зарахування страхового стажу відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До цього часу до стажу зараховували періоди навчання, однак після змін ця норма була скасована. Відтепер враховуються лише ті роки, коли за особу здійснювалися щомісячні обов’язкові страхові внески.

Оскільки студенти не сплачують таких внесків, час їхнього навчання після 2004 року не додається до страхового стажу. Вийти з цієї ситуації можна лише шляхом добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

Натомість стаж, набутий до 2004 року, включає такі періоди:

  • навчання в закладах вищої освіти, технікумах та училищах на денній формі;
  • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
  • проходження аспірантури, докторантури або клінічної ординатури.

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При цьому періоди роботи за кордоном до страхового стажу не зараховуються, якщо це не передбачено міжнародними угодами, які ратифікувала Україна.

Зверніть увагу! У квітні 2024 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які передбачають зарахування страхового стажу, набутого в інших країнах, навіть за відсутності відповідних міждержавних угод. Однак механізм реалізації цього положення урядом поки що не визначений.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають доплати. Українські пенсіонери, які мають трудовий стаж понад встановлений мінімум, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Ця доплата нараховується за кожен рік роботи понад мінімальну норму, визначену законодавством.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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