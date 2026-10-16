Українці сплатили понад 145 млрд грн військового збору: які регіони лідирують

За дев’ять місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України сягнули 145,2 млрд грн. Це на 28,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми надійшли на бюджетні рахунки Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей

Загалом із січня до вересня військовий збір сплатили понад 2 млн платників.

Наскільки зросли надходження військового збору

За аналогічний період 2025 року до бюджету надійшло 116,7 млрд грн. Таким чином, цьогорічні надходження збільшилися на 24,4%.

У грошовому вимірі приріст становив 28,5 млрд грн. Це свідчить про суттєве збільшення обсягу коштів, які держава отримує від військового збору.

Водночас наведені показники відображають загальні бюджетні надходження, а не кількість нових платників чи зміну платежів кожного окремого громадянина.

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Де сплатили найбільше військового збору

За підсумками трьох кварталів найбільші суми зарахували на бюджетні рахунки чотирьох регіонів:

Київ — 47,8 млрд грн;

Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн;

Львівська область — 11,9 млрд грн;

Харківська область — 9,1 млрд грн.

Разом на ці регіони припадає 84,2 млрд грн, або приблизно 58% загальних надходжень військового збору за дев’ять місяців.

Столиця суттєво випереджає інші регіони: сума зарахованих на її рахунки платежів перевищує показник Дніпропетровської області більш ніж утричі.

Що потрібно знати платникам

Із 1 липня 2026 року в Україні діють оновлені реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору.

Тому перед перерахуванням коштів необхідно перевіряти актуальні банківські дані. Зробити це можна в особистій частині Електронного кабінету платника або на офіційному сайті ДПС.

Використання застарілих реквізитів може призвести до помилок під час зарахування платежів. Особливо важливо враховувати зміни тим, хто здійснює перекази за збереженими шаблонами.

На думку редакції PSM, зростання надходжень військового збору підкреслює його значення для державного бюджету. Водночас для платників не менш важливою залишається правильність перерахування коштів. Своєчасна перевірка реквізитів допоможе уникнути помилок і забезпечити належне зарахування платежів.

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Джерело: Державна податкова служба України.