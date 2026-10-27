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Чи може Біткоїн впасти нижче $50 000 до 2027 — аналітики

27.10.2026 16:00
Микола Деркач
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Після жовтневого падіння Біткоїна нижче $80 000 знову постало питання, чи може BTC оновити мінімуми до 2027 року. Аналітик Алі Мартінес звернув увагу на слабку динаміку криптовалюти в четвертих кварталах попередніх років виборів до Конгресу США. Однак історичні збіги не гарантують повторення такого сценарію.

Чи може Біткоїн впасти нижче $50 000 до 2027 — аналітики

Фото: chatgpt.com

Чому аналітик говорить про падіння нижче $50 000

За даними Finbold, під час жовтневого спаду ціна Біткоїна опускалася до $79 618. Мартінес порівняв четверті квартали років проміжних виборів у США: у 2014 році BTC втратив 16,70%, у 2018-му — 42,16%, а у 2022-му — 14,75%.

На цій основі аналітик припустив, що тиск на ринок може зберегтися й у четвертому кварталі 2026 року. Падіння нижче $50 000 означало б значно глибшу корекцію, співмірну з найгіршим із наведених прикладів — 2018 роком.

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Чому 2018 рік не дає точного прогнозу

У 2018 році Біткоїн досяг історичного максимуму наприкінці 2017-го, а потім різко знизився, частково відновився влітку й оновив мінімуми в четвертому кварталі. У поточному циклі теж були спад у першій половині 2026 року, відновлення в серпні та вересні й нове зниження в жовтні.

Водночас подібність графіків сама по собі не доводить, що історія повториться. Мартінес наголошував, що на ринок впливають і ширші цикли, настрої інвесторів та ліквідність, а кореляція не означає причинно-наслідкового зв’язку.

Рівень $73 000 і волатильність у листопаді

За оцінкою аналітика, позначка близько $73 000 може стати важливим рівнем для четвертого кварталу: це середня ціна купівлі монет відносно новими інвесторами. Мартінес також очікує, що 3 листопада може початися період підвищеної волатильності. Це оцінка можливого сценарію, а не гарантія руху ціни.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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