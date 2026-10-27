Учені створили незвичний детектор дипфейків

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили систему, яка використовує світло для виявлення підроблених відео. У лабораторному тесті вона перевіряла 15 роликів одночасно з точністю 97,79%

Розробку описали в журналі eLight. Це гібрид цифрових алгоритмів та оптичного процесора: частину аналізу виконує електроніка, а наступний етап відбувається завдяки поширенню світла.

Як світло відрізняє підробку

Спочатку цифровий кодувальник виділяє ознаки відео й перетворює їх на фазовий візерунок. Його відображає програмований просторовий модулятор світла. Потім сигнал проходить через пасивний оптичний декодер, а детектори формують оцінку справжності кожного ролика.

Завдяки паралельним оптичним каналам система аналізує одразу кілька відео за один прохід світла. Такий підхід дає змогу перенести частину обчислень із цифрового обладнання у фізичний процес.

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Що означає точність майже 98%

Показник 97,79% отримали на наборі Celeb-DF під час одночасної перевірки 15 відео. Чутливість становила 99,86%, специфічність — 95,72%. Це різні характеристики: перша показує здатність знаходити підробки, друга — правильно розпізнавати справжні записи.

Автори пропонують застосовувати розробку як початковий фільтр: підозрілі матеріали можна передавати складнішим цифровим моделям для поглибленої перевірки. Оптична частина також продемонструвала стійкість до шуму, стиснення та окремих атак.

Редакція PSM звертає увагу, що лабораторна точність не гарантує такого самого результату на будь-якому відео з інтернету. Для України тема актуальна через ризики дезінформації та шахрайства з підробленими зверненнями. Навіть позитивна оцінка детектора не замінює перевірки особи й повідомлення через незалежний канал, особливо коли йдеться про прохання переказати гроші.

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Джерело: eLight.