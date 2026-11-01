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Сильний індекс приховав «тихий» спад: три криптокомпанії потрапили до списку аутсайдерів

01.11.2026 10:00
Микола Деркач

Поки індекс S&P 500 демонструє стійкість, значна частина його компаній торгується далеко від рекордних рівнів. У списку найбільших просідань технологічного сектора опинилися Coinbase, Circle та Robinhood, а в The Kobeissi Letter назвали це ознакою «тихого» ведмежого ринку


Сильний індекс приховав «тихий» спад: три криптокомпанії потрапили до списку аутсайдерів

Фото: ChatGPT

Криптокомпанії серед аутсайдерів

За переліком The Kobeissi Letter із 20 технологічних компаній, акції Coinbase впали на 56% від нещодавнього максимуму. Гірше показали себе лише AppLovin і CoreWeave: їхні папери втратили 65% і 57%. Circle подешевшала на 44%, а Robinhood — на 40%.

Поруч із ними були Oracle, SanDisk і Seagate; навіть Alphabet і Meta втратили відповідно 28% і 22%.

За оцінкою Kobeissi Letter від 15 жовтня, 84% компаній S&P 500 торгувалися щонайменше на 10% нижче історичних максимумів, а 59% втратили 20% і більше. Індекс тримався краще завдяки невеликій групі лідерів: десять компаній дали близько 70% зростання від березневого мінімуму.

Бізнес розвивається, акції падають

Robinhood співпрацює з Ripple щодо стейблкоїна RLUSD та інституційних сервісів. Circle у вересні запустила блокчейн Arc, до якого долучилися понад 100 компаній і учасників крипторинку.

Coinbase повідомила про витік частини контактних даних клієнтів через сторонній сервіс аналітики Amplitude. Біржа заявила, що її системи не постраждали й ознак несанкціонованого доступу не виявлено.

Читайте також: Дані клієнтів Coinbase опинилися у стороннього сервісу: що відомо про витік

Що означає «тихий» ведмежий ринок

Цей термін описує ситуацію, коли сильний індекс приховує слабкість багатьох його складових. Якщо зростання підтримують кілька найбільших компаній, загальна картина не відображає стану більшості бізнесів. Водночас ширша участь компаній у зростанні може дати ринку новий імпульс.

Падіння акцій Coinbase, Circle та Robinhood саме по собі не доводить, що крипторинок входить у ведмежу фазу. Компанії залежать не лише від цін на цифрові активи, а й від попиту на технологічні акції та активності клієнтів. Тому просідання їхніх паперів не варто ототожнювати з рухом курсу Біткоїна.

За даними CryptoPotato, 28 жовтня Coinbase закрилася поблизу $162 проти річного максимуму $361. Robinhood торгувалася близько $91 за піку $150, а Circle — біля $82 проти $140.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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