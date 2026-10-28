XRP може рвонути до $2,10: трейдер назвав вирішальну межу

Трейдер Алі Мартінес вважає, що XRP може наблизитися до $2,10, якщо ціна закріпиться вище ключового опору. Але сценарій залежить від двох рівнів на графіку, а нижче ринку залишається ризик нового просідання

Аналітик опублікував прогноз 28 жовтня, коли токен відновлювався після нестабільних торгів. За оцінкою Finbold, XRP тоді коштував близько $1,33: за п’ять днів ціна трохи зросла, хоча за місяць актив залишався в мінусі. Тому йдеться про можливий технічний сценарій, а не про підтверджений розворот тренду.

Для зростання потрібен прорив вище $1,55

Мартінес описує на денному графіку фігуру «перевернута голова й плечі» — модель, яку трейдери іноді трактують як передумову до зростання. Її праве «плече» може формуватися поблизу $1,25, а лінія опору проходить у зоні $1,55. Спершу XRP має втримати підтримку, а тоді закрити денну свічку вище опору.

За таким сценарієм пробій $1,55 може відкрити шлях до позначок вище $2, а наступною ціллю аналітик назвав $2,10. До неї токен мав би пройти ще кілька етапів: подолати продавців біля опору й утриматися над пробитим рівнем. Якщо цього не станеться, сам малюнок на графіку не підтвердить висхідного руху.

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Підтримка $1,25 залишається критичною

Нижній орієнтир прогнозу — $1,25. Якщо котирування опустяться нижче, це послабить ідею з формуванням розворотної фігури. Мартінес попередив, що в такому разі посилиться ризик подальших продажів: ціна може просісти нижче $1 і наблизитися до $0,98.

Тобто аналітик окреслює два протилежні шляхи. Утримання підтримки та пробій $1,55 залишають шанс на рух до $2,10; втрата $1,25, навпаки, може поглибити спад. Обидві межі — рівні з технічного аналізу, а не гарантії, що ринок обов’язково піде одним із цих напрямків.

Чому прогноз не скасовує волатильність

Навіть якщо ціна торкнеться $1,55, це саме по собі не означатиме автоматичного зростання до наступної цілі. На рух XRP впливають попит, загальний стан крипторинку та рішення великих власників. Для активу характерні різкі коливання, тож сценарій може змінитися швидше, ніж сформується чіткий сигнал на графіку.

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Джерело: Finbold.