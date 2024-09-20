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Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг

20.09.2024 15:00
Ольга Деркач
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Україна опинилася на пʼятому місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг Фото: freepik.com

Про це йдеться в дослідженні E-Government Development Index за 2024 рік, пише Міністерство цифрової трансформації України в своєму Telegram.

Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг

За час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index. Цифрова держава, яка почалася з ідеї президента Володимира Зеленського, уже не вперше доводить ефективність у світових рейтингах.

«Цифровізацію українці вважають однією з найуспішніших реформ. Але найважливіше, що ми отримали, — високий рівень довіри людей до нашої роботи, — пише Мінцифри. — Також маємо ще одну перемогу України — посіли перше місце за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи».

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Цифровізація вже стала невідʼємною частиною життя українців — у застосунку Дія вже 20,9 млн користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг.

«Ми будуємо електронну демократію через онлайн-опитування, запускаємо послуги для українців, що постраждали від війни, і цифровізуємо навіть кохання», — додають в Мінцифри.

Досвід України в цифровізації державного сектору в кризових ситуаціях є унікальним та важливим для всього світу. Попри всі виклики повномасштабної війни країна продовжує будувати найзручнішу цифрову державу, упроваджувати революційні реформи та цифровізувати кожну сферу життя українців.

Нагадаємо, що Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів. За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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