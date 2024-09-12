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Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів

12.09.2024 17:00
Ольга Деркач
Думка
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За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів. На думку Олександра Борнякова, заступника Міністра цифрової трансформації України з розвитку IT, керівника проєкту Дія.City, щоб піднятися ще вище, необхідно створити в Україні одні з найкращих умов для розвитку криптобізнесу у світі

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів Фото: wikipedia.org

Україна — шоста у світі за прийняттям криптоактивів за версією Chainalysis.

Нагадаю, що в попередні роки ми посідали значно вищі позиції. Щоб країна не втрачала своїх лідерських позицій у міжнародних рейтингах, а держава — податкові надходження в умовах війни, необхідно легалізувати криптосектор.

Наша мета — створити в Україні одні з найкращих умов для розвитку криптобізнесу у світі.

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів

Для цього Мінцифра разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування.

Цікаве по темі: Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков

Що пропонує законопроєкт, розроблений Міністерством цифрової інформації та представниками бізнесу:

  • зробити державне регулювання простим і зрозумілим;
  • забезпечити бізнесу доступну авторизацію своєї діяльності;
  • встановити низькі податкові ставки для фізичних осіб на перехідний період розвитку ринку.

Легалізація крипти підвищить інвестиційну привабливість України та сприятиме залученню іноземних інвестицій, необхідних для відновлення економіки.

Згідно з даними дослідження, минулого року зростання впровадження криптовалют відбувалося переважно за рахунок країн з доходами нижче середнього. Цього року, однак, криптоактивність зросла в усіх країнах з різним рівнем доходу, при цьому з початку 2024 року спостерігався відкат у країнах з високим рівнем доходу.

Також читайте: Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков

Запуск біткоїн-ETF у США спричинив зростання загальної вартості активності в усіх регіонах, особливо сильне зростання в річному обчисленні спостерігалося в інституційних переказах і в регіонах з високим рівнем доходу, таких як Північна Америка та Західна Європа. З іншого боку, річне зростання стейблкоїнів було вищим серед роздрібних і професійних переказів, що підтверджує реальні випадки використання в країнах з низьким рівнем доходу і доходом нижче середнього, зокрема, в Африці на південь від Сахари і Латинській Америці.

Якщо подивитися на річне зростання в розрізі типів послуг, то видно, що активність DeFi значно зросла в країнах Африки на південь від Сахари, Латинській Америці та Східній Європі. Це зростання призвело до збільшення активності альткоїнів у цих регіонах.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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