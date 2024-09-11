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Ціна Біткоїна та деяких мемкоїнів впала після дебатів Трампа та Гарріс

11.09.2024 14:20
Дарія Шуть
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Криптовалютні інвестори намагаються оцінити, хто виграв у дебатах між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. В результаті чого низка цифрових активів відреагували падінням

Ціна Біткоїна та деяких мемкоїнів впала після дебатів Трампа та Гарріс

Фото: wikipedia.org, freepik.com, pngwing.com

Курс Біткоїна дещо знизився після того, як інвестори відреагували на президентські дебати в США між представницею демократів Гарріс і республіканцем Трампом. Водночас під час події кандидати жодного разу не згадали криптовалюту.

Так, Біткоїн (BTC) зранку впав на майже 3% — до $56 151. Однак на момент написання новини цифровий актив частково відіграв падіння і зараз торгується на рівні $56 484, за даними CoinMarketMap. Добове зниження його вартості складає 1,13%.

На ширших ринках ф’ючерси на американські акції, долар і прибутковість казначейських облігацій знизилися в той час, як єна піднялася.

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Графік ціни Біткоїна

Графік ціни Біткоїна. Фото: coinmarketcap.com

Оригінальна криптовалюта є однією з низки так званих «угод Трампа», оскільки колишній президент запевняв, що підтримує індустрію цифрових активів. Таким чином, BTC опинився в центрі уваги як щось, що може дати підказки про те, хто здобув перемогу в дебатах.

«Ринок оцінив, що Камала Гарріс виграла дебати, зокрема на ранніх етапах, що призвело до невеликого зниження криптовалюти», — сказала Керолайн Маурон, співзасновниця Orbit Markets, постачальника ліквідності для торгівлі похідними цифровими активами.

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Також падіння після дебатів продемонстрували відомі мемкоїни, пов’язані з Трампом. За даними CoinGecko, на момент написання новини загальна ринкова капіталізація монет PolitiFi впала на 9,1%.

Окремі монети за добу постраждали ще більше: MAGA (TRUMP) впала на 9,7%, а MAGA Hat (MAGA) — на 21,1%. Doland Tremp (TREMP) впав на 26,2%, а Super Trump (STRUMP) — на 14,1%. З іншого боку мемкоїн Kamala Horris (KAMA) впав на 2,8%.

Ринкова капіталізація мемкоїнів PolitiFi

Ринкова капіталізація мемкоїнів PolitiFi. Фото: coingecko.com

За словами аналітиків, саме відсутність тем про цифрові активи призвела до різкої реакції крипторинку, яка особливо позначилася на мемкоїнах, пов’язаних з Трампом.

Нагадаємо, брокерська компанія з управління приватним капіталом Bernstein спрогнозувала динаміку ціни Біткоїна на основі результатів президентських виборів у США в листопаді 2024 року.

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Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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