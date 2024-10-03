В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

Новий функціонал вже тестується та буде запроваджений Міністерством оборони України найближчим часом

Для українців оновлять формат повісток, додавши на них QR-код. Це дозволить миттєво перевіряти чинність документа через застосунок Резерв+.

Про нововведення розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, Міноборони вже тестує новий функціонал, його планують запровадити вже незабаром.

Так, у Резерв+ додадуть сканер, яким можна буде відсканувати QR-код на повістках, щоб отримати необхідну інформацію. Серед такої:

чинність повістки;

дата та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

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Точна дата запуску нового формату поки не називається. Загалом на процес призову нововведення вплинути не повинні.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну №560, з 16 травня 2024 року в Україні діють такі види повісток:

повістка на уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з реєстру «Оберіг»;

повістка на проходження медкомісії, щоб отримати висновок, чи придатна людина для військової служби;

повістка про призов на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Її вручають після медичної комісії придатній до служби людині. Цю повістку ще називають «бойовою» або «повісткою на відправку».

Нагадаємо, сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

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За матеріалами DOU