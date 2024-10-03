close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

03.10.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Новий функціонал вже тестується та буде запроваджений Міністерством оборони України найближчим часом

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

Фото: borodinska.od.gov.ua

Для українців оновлять формат повісток, додавши на них QR-код. Це дозволить миттєво перевіряти чинність документа через застосунок Резерв+.

Про нововведення розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, Міноборони вже тестує новий функціонал, його планують запровадити вже незабаром.

Так, у Резерв+ додадуть сканер, яким можна буде відсканувати QR-код на повістках, щоб отримати необхідну інформацію. Серед такої:

  • чинність повістки;
  • дата та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Читайте також: Для військових в Україні створять власний онлайн-магазин

Точна дата запуску нового формату поки не називається. Загалом на процес призову нововведення вплинути не повинні.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну №560, з 16 травня 2024 року в Україні діють такі види повісток:

  • повістка на уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з реєстру «Оберіг»;
  • повістка на проходження медкомісії, щоб отримати висновок, чи придатна людина для військової служби;
  • повістка про призов на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Її вручають після медичної комісії придатній до служби людині. Цю повістку ще називають «бойовою» або «повісткою на відправку».

Нагадаємо, сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

За матеріалами DOU

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками 02.10.2024

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками
Vodafone запускає новий набір у школу Big Data Lab 02.10.2024

Vodafone запускає новий набір у школу Big Data Lab
Open Banking: як зміниться тарифний ландшафт для платежів в Україні 02.10.2024

Open Banking: як зміниться тарифний ландшафт для платежів в Україні
У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський 02.10.2024

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський
AMD представила першу малу мовну модель для сімейства Llama 01.10.2024

AMD представила першу малу мовну модель для сімейства Llama
Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку 30.09.2024

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку
Вибір редакції
Всі
Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні
ТОП статей 03.10.2024

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
Останні новини
Сьогодні  12:20

Український державний банк став найкращим роботодавцем України

 Сьогодні  11:40

Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

 Сьогодні  11:00

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

 Сьогодні  10:20

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Сьогодні  9:40

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

 02.10.2024  19:40

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

 02.10.2024  19:00

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

 Всі новини
credit link image