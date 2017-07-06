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Еще 28 крупных банков присоединились к блокчейн-проекту Swift

06.07.2017 12:58

Проект позволит трансформировать систему корреспондентского банкинга на фоне развития финтеха

Блокчейн-проект Swift

Еще 28 крупных банков присоединились к блокчейн-проекту Swift. Фото: obozrevatel.com

Еще 28 банков присоединились к проекту межбанковской сети обмена сообщениями Swift по пробному тестированию технологии блокчейн. Испытания помогут проанализировать эффективность применения технологии блокчейн для проведения операций по международным корреспондентским счетам в режиме реального времени.

Данная инициатива является частью более масштабного проекта Swift gpi, который нацелен на трансформацию системы корреспондентского банкинга на фоне стремительного развития финансовых технологий.

Среди банков, которые недавно присоединились к проекту: ABN Amro, Absa, BBVA, Banco Santander, China Construction Bank, China Minsheng Banking, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group Bank, FirstRand Bank, Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, Lloyds Bank, Mashreq bank, Nedbank, Rabobank, Société Générale, Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit и Westpac.

Напомним, ранее участниками блокчейн-проекта Swift стали шесть ведущих банков.

Так, в рамках проекта финучреждения будут разрабатывать и тестировать собственное приложение на основе технологии Hyperledger Fabric v1.0.

Банки, которые участвуют в проекте, оценивают возможные результаты оптимистично. Найджел Добсон, менеджер проекта по трансформации ANZ, прокомментировал:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Австралии разработали сверхбыстрый и безопасный блокчейн. Новая технология работает в 7 раз быстрее, чем VISA и в 57 тыс раз быстрее, чем Биткоин.

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По материалам finextra.com

Рубрики: BlockchainSWIFTНовости

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