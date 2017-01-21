Главные новости недели: электронный билет и Bitcoin в банкоматах

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Рада приняла закон об электронном билете

Депутаты утвердили внедрение в Украине автоматизированной системы учета оплаты проезда. Электронный билет предоставит множество преимуществ не только пассажирам, которые смогут навсегда отказаться от бумажных билетов и быстро оплачивать проезд одной картой во всех видах транспорта. Власти каждого отдельного города смогут вести электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта и оценивать обоснованность тарифов на перевозки.

Онлайн-шоппинг в Украине становится популярнее

91% потребителей в Украине хоть раз совершали покупки в интернете. Такой показатель в нашей стране был достигнут всего за последние пять лет. В 2016 году по сравнению с 2011 годом количество потребителей в Украине, которые не совершают покупки в интернете сократилось почти вдвое — с 17% до 9%. Что, где и как покупают украинцы в сети — читайте здесь.

Биткоины будут продаваться в обычных банкоматах

Правда, пока только в испанских. Обменивать битконы на фиатные валюты и наоборот можно будет в 10 тыс банкоматов в Испании и Польше. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух компаний — криптовалютного кошелька HolyTransaction Trade и глобальной электронной платформы HalCash.

Подведены итоги года на рынке платежных карт Украины

В 2016 году в Украине количество платежных карт продолжало сокращаться, тогда как количество транзакций, оплат в интернете и переводов с карты на карту, наоборот, растет. Об этом рассказал Украинский процессинговый центр. Больше итогов 2016-го года на рынке платежных карт Украины — читайте здесь.

«Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов

«Укрзализныця» планирует до конца года установить терминалы по продаже билетов на поезда на вокзалах. В компании уверены, что эта инициатива позволит повысить уровень продаж проездных документов и устранит нарушения во время их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

На прошлой неделе мы обсуждали банкротство Платинум Банка и платежи ладонью. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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