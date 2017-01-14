Главные новости недели: Платинум Банк банкрот и платежи ладонью

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Платинум Банк признан неплатежеспособным

По результатам диагностического исследования, проведенного в первой половине 2016 года, Платинум Банк нуждался в докапитализации. Финучреждение должно было обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года. Однако по состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала. Исходя из этого НБУ принял решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных.

Украину наводнили фальшивые 500 гривен

НБУ изымает из оборота поддельные купюры номиналом 500 гривен, датированные 2006 годом. Все ненастоящие банкноты были напечатаны полиграфическим способом. А их ультрафиолетовая и инфракрасная защита была поддельной. Как сообщает НБУ, качество печати таких подделок уступает настоящим банкнотам. При этом цвета, изображения и рельеф подделок приближены к оригиналу. Как отличить поддельные 500 грн — читайте здесь.

Ладони становятся платежным инструментом

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи планирует запустить пилотный проект биометрических платежей в первой половине 2017 года. Потребители смогут расплачиваться в магазинах без карт и наличных – достаточно будет прикоснуться ладонью к специальному считывателю. Сканер будет распознавать узор вен на ладони и сравнивать его с электронным образцом, который хранится в базе данных.

Новый вирус на Android-устройствах угрожает украинцам

Эксперты предупреждают украинцев о новом вирусе, жертвами которого все чаще становятся жители стран СНГ. Вирус крадет данные банковских карт через любое Android-устройство в считанные минуты. Об этом сообщают в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

«Укрпошта» приостановила прием коммунальных платежей

«Укрпошта» приостановила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) за водоотвод горячей воды, снабжение и водоотвод холодной воды, а также содержание домов и придомовых территорий. Причина — нерентабельность сотрудничества «Укрпошты» с ГИВЦ. Какие есть альтернативы оплате коммунальных в отделениях «Укрпошты» – читайте здесь.

На прошлой неделе мы обсуждали ограничения на наличные расчеты и эру роботов в предприятиях. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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