Главные новости недели: ограничения на наличные расчеты и эра роботов в предприятиях

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

НБУ снизил потолок наличных расчетов в три раза

Национальный банк Украины снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч грн до 50 тысяч грн. Это касается как расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем), так и расчетов физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению. Комментарий юриста по этому вопросу читайте здесь.

Компании нанимают роботов вместо сотрудников

Японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance заменит более 30 своих сотрудников искусственным интеллектом. Новые «сотрудники» с искусственным интеллектом созданы на основе технологии IBM Watson и на первых порах будут работать в отделе оценки выплат.

Пенсионный сбор на покупку валюты отменен

С 1 января 2017 года в Украине отменен 2-процентный сбор с операций при покупке наличной валюты. С 1998 года в Украине пенсионный сбор при покупке валюты постоянно то вводили, то отменяли. Впервые он был введен в 1998 году и до 2006 года составлял 1,5%.

У клиентов ПриватБанка проблемы с бесконтактными картами

Клиенты ПриватБанка сообщают о проблемах при оплате картами PayPass. В частности, были зафиксированы такие проблемы у тех, кто пытался расплатиться за проезд в метро на турникетах. В банке посоветовали держателям карт с бином 54570822 перевыпустить карту бесплатно.

Цена Bitcoin рекордно выросла

В первый день торгов в 2017 году цена биткоина превысила отметку в 1 000 долларов. Таким образом, за 2016 год цена криптовалюты увеличилась более, чем на 100%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост Bitcoin, хотя вчера его курс резко упал до 893 долларов.

На прошлой неделе мы обсуждали незаконные терминалы в метро и Blockchain в украинском банке. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016