ТОП-5 новостей недели: Vodafone Pay и Smart-доставка Укрпочты

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Vodafone Pay в Украине

На этой неделе украинский мобильный оператор Vodafone представил универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay. С помощью приложения можно совершать онлайн-платежи в один клик, оплачивая более 400 различных услуг. Кошелек может использовать средства с мобильного счета или списывать деньги с привязанной к приложению карты.

Криптогривна

Во время конференции InsuranceNEXT’UA 2017 представитель Нацбанка — Михаил Видякин — рассказал о том, что НБУ собирается выпустить национальную криптовалюту – КриптоГривну. В НБУ утверждают, что новый платежный инструмент вернет украинцам доверие к финансовой системе страны.

Smart-доставка Укрпочты

Укрпочта представила новый сервис доставки товаров для небольших интернет-магазинов. Его суть заключается в самостоятельной упаковке посылок в брендированые коробки и оформлении отправки онлайн. Все отправления имеют одну цену и не ограничены по весу.

Банк или ломбард?

Услуги кредитных небанковских учреждений становятся все популярнее. В прошлом году украинцы взяли в кредит 37 млрд грн в небанковских кредитно-финансовых учреждениях. Это почти половина тех займов, которые украинцам выдали в банках (77 млрд грн). Выбирая небанковское учреждение для получения займа украинцы руководствуются простотой и скоростью оформления документов.

Тарифы Uber

Начиная с 9 июня сервис вызова такси Uber поднял тарифы и ввел поминутную оплату. Нововведения коснутся всех городов Украины, где работает Uber, кроме Киева.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали банки без отделений и виртуальную карту в Apple Pay. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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