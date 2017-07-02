ТОП-5 новостей недели: вирус Petya и кольцо для платежей

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Вирус Petya

Днем, 27 июня, на Украину обрушилась масштабная хакерская атака. Вирус-шифровальщик блокировал доступ к компьютеру, требуя выкуп в Bitcoin.

От кибератаки пострадали банки ТАСС, Ощадбанк, Пивденный, ОТП, крупные предприятия — Укрпочта, Новая почта, Укрзализныця, аэропорт «Борисполь», Киевский метрополитен, Эпицентр, и т.д.

Кольцо вместо банковской карты

К запуску готовится очередное кольцо для платежей. Гаджет Token позволит открывать двери, запускать компьютер, заводить автомобиль и совершать покупки. Он оснащен сканером отпечатков, NFC и Bluetooth для защиты и передачи платежной информации.

Экзотические валюты в Украине

Национальный банк разрешил украинцам обменивать валюту на любую другую, включая неконвертируемую, вроде турецкой лиры, бразильского реала и т.д. Финансисты уже изучают, какие страны наиболее интересны украинцам, чтобы предоставлять услуги обмена для полноценного проведения расчетов в их валютах.

Apple Pay для детей

Американская компания Greenlight запустила специальные детские дебетовые смарт-карты с поддержкой Apple Pay и функцией родительского контроля. Взрослые смогут контролировать затраты ребенка, устанавливая лимиты и ограничивая круг доступных магазинов.

Проездной под кожей

Житель Австралии вживил себе в левую руку проездной, и теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали QR-коды в ресторанах и дальнейшую судьбу электронных денег в Украине.

Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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