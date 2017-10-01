ТОП-5 новостей недели: мобильные платежи на заправках и новый способ взломать Приват24

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

«Мобильные» финансы

Один из украинских мобильных операторов создал финкомпанию. Paycell LLC, дочернее предприятие мобильного оператора lifecell, получила официальный статус финансовой компании. В список услуг Paycell LLC войдут денежные переводы, устройства в кредит, а также платежи с помощью электронных денег.

Переводы в долларах через Payoneer

Платежный сервис Payoneer расширил возможности получения средств из-за рубежа для украинских фрилансеров. Теперь они смогут выводить деньги, полученные из-за рубежа, на свои банковские счета не толко в гривне, но и в валюте. В ПриватБанке уже рассказали о комиссиях нового сервиса.

Бензин в смартфоне

Теперь владельцы авто по всей Украине могут оплачивать бензин на заправках ОККО с помощью смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом ОККО Pay, необходимо заранее скачать и залогиниться в мобильном приложении Fishka. Оплата осуществляется с кошелька Masterpass. Весь процесс заправки и оплаты займет не более пары минут.

Новый способ взломать Приват24

Для незаконного доступа к Приват24 мошенники используют SIM-карты. С помощью специальных уловок они получают доступ к мобильному номеру жертвы, а затем используют его для входа и совершения операций в онлайн-банкинге ПриватБанка. Эксперты рассказали, как защититься от такого вида мошенничества.

Что происходит с гривной?

В НБУ объяснили, чем вызвано ослабление гривны. По словам замглавы НБУ, на рынок влияют другие факторы — объемы поступлений от экспорта, а также психологические факторы. Как менялся курс гривны на протяжении недели — смотрите на графике.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали бум мобильных платежей и новый проект НБУ в сфере FinTech. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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