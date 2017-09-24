ТОП-5 новостей недели: бум мобильных платежей и новый проект НБУ в сфере FinTech

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

В Европе стремительно растут мобильные платежи

Около 77% европейцев используют мобильные устройства для управления своими финансами и осуществления ежедневных платежей. Такие данные озвучила Visa в своем ежегодном исследовании. Почти две трети европейцев (62%) проверяют свои балансы или получают доступ к другим услугам через банковские приложения. Более двух третей респондентов (68%) использовали цифровые кошельки (например, PayPal) или мобильные платежные платформы, такие как Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.

НБУ запускает проект по развитию FinTech в Украине

Национальный банк Украины готовит к запуску проект, который будет содействовать развитию финансовых технологий в стране. Решение регулятора обусловлено ростом спроса на такие услуги со стороны потребителей, а также появлением отечественных стартапов, которые разрабатывают проекты в этой отрасли.

В метро Минска запущены бесконтактные платежи

Отныне в метро Минска также можно расплатиться бесконтактной банковской картой непосредственно на турникете. Проект реализован компанией Visa, опция доступна пока что на одной станции. Чтобы оплатить проезд, необходимо лишь приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору, с нее спишется стоимость одной поездки, после чего можно проходить через турникет.

Телефонные мошенники придумали новые схемы обмана

Телефонные мошенники, нацеленные на получение данных платежных карт клиентов банков и конфиденциальной информации, остаются активными в текущем году. Поскольку украинцы стали более осведомленными в вопросах карточной безопасности, преступникам приходится придумывать новые схемы обмана. Более подробно об этом читайте в материале.

Visa и Mastercard сообщают о 200 тыс взломанных платежных картах

Секретная информация о более чем 200 тыс платежных картах Visa и Mastercard была украдена в ходе недавней кибератаки на бюро кредитных историй США Equifax. Сейчас платежные системы рассылают конфиденциальные предупреждения финансовым учреждениям США, предупреждая о взломанных платежных картах. Злоумышленникам удалось получить доступ к номерам карточных счетов, срокам действия карт и именам владельцев карт, чего достаточно для совершения несанкционированных покупок в интернете.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали новинки Apple и падение Bitcoin. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: ТОП-10 предсказаний о будущем FinTech