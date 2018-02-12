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Ripple Labs
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Ripple Labs
12.02.2018
Ripple обеспечит быстрые платежи еще одному провайдеру переводов
08.02.2018
Купить Ripple можно еще на одной украинский крипто-бирже
25.01.2018
У Ripple появились новые крупные партнеры
17.10.2017
Платежи для бедных: фонд Билла Гейтса создал платформу на базе Ripple
13.09.2017
Ripple протестирует банковские переводы на блокчейне в Японии и Южной Корее
12.09.2017
Ripple расширяется: компания открывает офис еще в одной стране
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
11.09.2017
Блокчейн-стартап R3 подал в суд на Ripple
16.08.2017
В Ripple подтвердили выход на один из крупнейших в мире платежных рынков
25.07.2017
Криптовалюта Ripple подорожала на 3000%
20.06.2017
Еще один банк будет использовать Ripple для трансграничных переводов
15.05.2017
Криптовалюта Ripple снова обошла Ethereum
12.05.2017
Ripple станет более децентрализованным, чем Bitcoin
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
27.04.2017
К блокчейну Ripple присоединились еще 10 финучреждений
28.09.2016
Ripple пошел против SWIFT: что происходит на конференции SIBOS
21.09.2016
Глобальные планы Ripple: куда пойдут 55 млн инвестиций
06.07.2016
Ripple воспользовалась проблемами в SWIFT
14.06.2016
Ripple Labs получила BitLicense
21.03.2016
Ripple открывает представительство в Европе
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