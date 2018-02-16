Доля безналичных расчетов выросла втрое за 5 лет — НБУ

За последние пять лет доля безналичных карточных расчетов в Украине выросла более чем втрое

Анализ рынка платежных карт и инфраструктуры по итогам 2017 года свидетельствует, что доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт увеличилась до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года). Всего за последние 5 лет этот показатель существенно вырос — более чем втрое (12,4% — по состоянию на 01.01.2013).

Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, на сумму 2 125 млрд грн (это на 23,0% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом, соответственно).

Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: за 2017 количество таких операций возросло на 30,2%, а объем — на 46,2% (по сравнению с 2016 годом).

Прошлый год продемонстрировал такое распределение безналичных операций с использованием платежных карт:

наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет — 38,8%;

наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6%.

Количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составляло 59,9 млн шт, из них активных — 34,9 млн шт (рост на 7,6%). Также наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт — на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн шт).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем наличных в Украине за месяц существенно сократился. Наличных стало меньше как на руках у населения, так и в кассах банков.

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