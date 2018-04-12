Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту

Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту, сообщает The Cointelegraph.

По данным Европола, расследование было сосредоточено на преступной группировке, использовавшей кредитные карты и криптовалюты для высвобождения незаконно полученных средств.

В настоящее время известно, что злоумышленникам удалось депонировать более 8 млн евро, которые были получены от торговли наркотиками, на 174 счетах.

Поняв, что банковские операции могут быть отслежены, преступники решили использовать биткоин и другие криптовалюты, обменивая средства через биржу, после чего переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета.

Обменник, расположенный в Финляндии сотрудничал со следствием, предоставив необходимую для отслеживания группировки информацию.

На данный момент Гражданская гвардия все еще продолжает расследование в отношении 137 человек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Европол арестовал преступника, укравшего 1 млрд евро. В Испании арестован киберпреступник, подозреваемый в краже около 870 млн фунтов стерлингов (1 млрд евро). Предполагается, что он является главой организованной преступной группировки, которая атаковала банки посредством вредоносного программного обеспечения Carbanak и Cobalt.

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По материалам freedman.club