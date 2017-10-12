Новый рекорд: курс биткоина достиг очередного исторического максимума

Стоимость биткоина выросла более чем на $750 за 1BTC только за последнюю неделю

Сегодня курс биткоина достиг нового рекордного максимума и впервые за всю историю достиг отметки $5,136 за монету.

Стоимость биткоина выросла более чем на $750 за 1BTC только за последнюю неделю, что совпадает с ростом интереса к криптовалюте со стороны инвестиционных банков. Так, на прошлой неделе Wall Street Journal сообщил, что Goldman Sachs может стать первым в мире банком, ведущим торги биткоинами, а генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман недавно заявил, что криптовалюта это «безусловно, больше, чем просто причуда».

В то же время, многие представители из мира финансов достаточно скептичны по отношению к криптовалюте. Так, по мнению главы UBS, криптовалюта биткоин не выполняет некоторые из важнейших функций, которые должны выполнять валюты. А главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джеймc Даймон и вовсе назван биткоин мошенничеством.

Ранее на этой неделе команда аналитиков исследовательской компании Bernstein назвала биткоин «цензуроустойчивым классом активов», пока не поддающимся контролю со стороны государства, но при этом проигрывающим фиатным деньгам, поскольку правительства все еще взимают налоги и выдают зарплаты фиатными деньгами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что островное государство продает паспорта за криптовалюту. По текущему средневзвешенному курсу, гражданство обойдется в 41 биткоин.

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По материалам businessinsider.com