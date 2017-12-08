У чат-бота Укрпошты появились новые функции

Об этом робот сам написал своим пользователям в мессенджере Facebook
К существующим возможностям чат-бота, которого Укрпочта запустила в конце сентября, добавился новый функционал. Теперь робот может выполнять такие операции:
- Рассчитывать стоимость отправки (достаточно знать индексы отделений, вес и размер отправления)
- Искать ближайшие отделения (для этого роботу нужны данные геолокации)
- Находить сразу несколько отправлений (по трек-номерам в одном сообщении)
- Мониторить трек-номера, которые еще не зарегистрированы в системе (как только информация об отправке появится — бот сообщит об этом клиенту).
- Сообщать о базовых тарифах
Робот завершил сообщение обещанием продолжить добавлять интересный функционал.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали о появлении чат-бота в Uber. Украинские таксисты смогут отслеживать изменения в статистике заказов по районам города. А также пользоваться другим функциями.
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