Чанпен Чжао попередив користувачів про вразливості MacBook

Apple підтвердила наявність кількох вразливостей MacOS, що зачіпають користувачів MacBook на базі процесорів Intel

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао звернув увагу на нові вразливості MacOS, які впливають на користувачів MacBook з чіпами Intel.

«Якщо ви використовуєте MacBook з чіпом на базі Intel, зробіть оновлення якнайшвидше! Залишайтеся в безпеці!» — сказав Чжао в нещодавньому дописі в соціальних мережах на платформі X.

Apple швидко випустила нові оновлення після того, як були виявлені критичні проблеми з безпекою.

Вразливості MacBook

Одна з уразливостей стосувалася JavaScriptCore — движка, який використовується для виконання JavaScript-коду. Потенційні жертви могли відвідати шкідливі вебсайти, що дозволило б зловмисникам виконати шкідливі команди без дозволу користувача. В результаті людина може втратити доступ до своїх конфіденційних даних.

Інша виправлена вразливість могла бути використана зловмисниками для запуску шкідливих скриптів шляхом компрометації WebKit, який використовується в браузері Safari. Ця вразливість дозволяла зловмисникам здійснювати міжсайтовий скриптинг (XSS), щоб обдурити потенційних жертв і змусити їх думати, що вони відвідують легальні вебсайти.

Apple оголосила про своє рішення відмовитися від чіпів Intel ще у 2020 році після того, як пропонувала комп’ютери на базі інтерфейсу Inter-powered протягом приблизно 15 років. Потім технологічний гігант випустив ноутбук MacBook Air з власним чіпом M1. Продукт виявився надзвичайно успішним.

На початку цього року Apple представила надзвичайно потужні чіпи M4. У четвертому кварталі 2024 року на частку Apple припадало майже 15% всіх проданих комп’ютерів у США.

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За матеріалами U.Today