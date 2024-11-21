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Чанпен Чжао попередив користувачів про вразливості MacBook

21.11.2024 11:20
Олеся Крамаренко
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Apple підтвердила наявність кількох вразливостей MacOS, що зачіпають користувачів MacBook на базі процесорів Intel

Чанпен Чжао попередив користувачів про вразливості MacBook

Фото: unsplash.com, binance.com

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао звернув увагу на нові вразливості MacOS, які впливають на користувачів MacBook з чіпами Intel.

«Якщо ви використовуєте MacBook з чіпом на базі Intel, зробіть оновлення якнайшвидше! Залишайтеся в безпеці!» — сказав Чжао в нещодавньому дописі в соціальних мережах на платформі X.

Apple швидко випустила нові оновлення після того, як були виявлені критичні проблеми з безпекою.

Вразливості MacBook

Одна з уразливостей стосувалася JavaScriptCore — движка, який використовується для виконання JavaScript-коду. Потенційні жертви могли відвідати шкідливі вебсайти, що дозволило б зловмисникам виконати шкідливі команди без дозволу користувача. В результаті людина може втратити доступ до своїх конфіденційних даних.

Інша виправлена вразливість могла бути використана зловмисниками для запуску шкідливих скриптів шляхом компрометації WebKit, який використовується в браузері Safari. Ця вразливість дозволяла зловмисникам здійснювати міжсайтовий скриптинг (XSS), щоб обдурити потенційних жертв і змусити їх думати, що вони відвідують легальні вебсайти.

Apple оголосила про своє рішення відмовитися від чіпів Intel ще у 2020 році після того, як пропонувала комп’ютери на базі інтерфейсу Inter-powered протягом приблизно 15 років. Потім технологічний гігант випустив ноутбук MacBook Air з власним чіпом M1. Продукт виявився надзвичайно успішним.

На початку цього року Apple представила надзвичайно потужні чіпи M4. У четвертому кварталі 2024 року на частку Apple припадало майже 15% всіх проданих комп’ютерів у США.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
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