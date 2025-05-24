ФГВФО виставить на продаж деякі активи Промінвестбанку

29 травня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що цього разу на торги виставлено нетиповий лот – ювелірні вироби. Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі – як юридичні, так і фізичні особи, крім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

До складу лоту №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів – срібні сережки та каблучки 925 проби. Частина прикрас – оздоблені ювелірним камінням. Повний перелік виставлених на продаж виробів – за посиланням.

Аукціон відбудеться 29 травня і пройде за англійською моделлю, яка передбачає три раунди з підвищення ціни.

Початкова ціна лоту — 993 059,00 грн.

Зверніть увагу, заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 28 травня. Більше деталей про торги – за посиланням.

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Нагадаємо, що нещодавно Фонд гарантування вкладів поділився стратегією — що робити з неплатоспроможними банками. Зазначається, що ФГВФО планує «врегульовувати» неплатоспроможні банки, а не ліквідовувати

У разі виведення банків із ринку через неплатоспроможність (з початку повномасштабного вторгнення з цієї причини розпочато ліквідацію 5 банків: АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «Комінвестбанк»), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завжди оголошує конкурс з метою знайти інвестора, готового прийняти активи і зобов’язання такого банку перед вкладниками і кредиторами.

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