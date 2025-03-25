Біткоїн зростає: чи досягне $90 тис. цього тижня

Запуск біржового продукту від BlackRock у Європі може стати новим поштовхом для зростання Біткоїна. Інвестори спостерігають за ринком у передчутті чергового прориву

Біткоїн знову у центрі уваги: новий біржовий продукт від BlackRock — iShares Bitcoin ETP — може стати поштовхом до зростання курсу BTC до $100 000. Продукт офіційно запущено у Європі 25 березня 2025 року на біржах Xetra, Euronext Paris і Euronext Amsterdam. Він базується на реальних активах BTC, що зберігаються у холодному сховищі Coinbase Custody International.

Запуск європейського ETP став логічним продовженням успішного запуску американського спотового Bitcoin ETF від BlackRock, обсяг активів якого вже перевищив $50 млрд. Новий інструмент орієнтований на інституційних інвесторів і гарантує високий рівень захисту.

На момент старту торгів Біткоїн коштував близько $87 065. Це незначна корекція після зростання на 4,38% днем раніше. Загалом із початку року BTC демонструє приріст на рівні 10%. Його ринкова капіталізація сягнула $1,73 трлн, а добовий обсяг торгів становив $22,82 млрд.

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Думки аналітиків розходяться: одні прогнозують корекцію до $74 000 або навіть $20 000 у довгостроковій перспективі. Інші вважають, що ціна не опуститься нижче $87 тис. у березні 2025 року, а можливо — сягне $119 000 у тому ж місяці.

24-25 березня BTC пережив деякі коливання: після короткочасного зростання ціни до $86 624 на ринку з’явилися сигнали про потенційне падіння та перепроданість за RSI. Проте пізніше монета відновила позитивні очікування. Біткоїн знову увійшов у фазу зростання і тримається в новому діапазоні, протестувавши у моменті $88,2 тис.

З огляду на запуск європейського ETP, активну торгівлю та зростання інституційного інтересу, ринок BTC залишається напруженим і сповненим очікувань. Трейдерам радять стежити за ключовими індикаторами — RSI, MACD, рівнями підтримки й опору — адже наступний прорив може статись будь-якої миті.

Нагадаємо, що гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис. Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей.

Раніше ми писали, що BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати. З приголомшливими $56,41 млрд, виділеними на криптовалютний портфель BlackRock, Біткоїн та Ethereum домінують, складаючи понад 99% вартості портфеля. Перехід BlackRock від скептицизму до прийняття криптовалют у криптовалютному просторі був трансформаційним.

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За матеріалами coinfomania.com.