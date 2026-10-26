Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Мільярдер спрогнозував злам Біткоїна та падіння до $0

26.10.2026 15:00
Микола Деркач

Інвестор Чамат Паліхапітія заявив, що Біткоїн у майбутньому можуть зламати, після чого криптовалюта втратить вартість. Свої побоювання він пов’язує з розвитком технологій та сумнівами у здатності спільноти вчасно оновити захист мережі

Мільярдер спрогнозував злам Біткоїна та падіння до $0

Фото: chatgpt.com

Про це він розповів у подкасті Moonshots Пітера Діамандіса, який вийшов 21 жовтня, передає Finbold.

За словами Паліхапітії, криптовалютним проєктам необхідно переходити на криптографічні механізми, стійкі до квантових атак. Однак він сумнівається, що децентралізована спільнота Біткоїна зможе швидко домовитися про такі зміни.

Ця позиція контрастує з його попередніми оцінками: раніше інвестор називав BTC цифровою альтернативою золоту та прогнозував ціну $200 000. Тепер він також критикує прозорість реєстру транзакцій, вважаючи її недоліком для фінансової приватності.

Паліхапітія повідомив, що більше не володіє Біткоїном безпосередньо: свою позицію він обміняв на частку в Digital Currency Group. Отже, йдеться про зміну форми інвестиції, а не обов’язково про повний вихід із криптоіндустрії.

Читайте також: Google у 40 разів скоротила помилки під час створення квантових станів

Квантовий ризик має технічне підґрунтя, але прогноз про неминуче обнулення залишається думкою інвестора. Достатньо потужний квантовий комп’ютер теоретично міг би обчислити приватний ключ на основі відкритого й отримати можливість підписувати транзакції.

У травневому дослідженні Glassnode оцінила кількість BTC із уже розкритими публічними ключами у 6,04 млн монет, або 30,2% тодішньої пропозиції. Автори окремо наголосили: ця оцінка не визначає, чи стануть практичні квантові атаки можливими та коли саме. Вона показує потенційну вразливість за конкретного сценарію, а не кількість уже викрадених монет.

Для українських власників криптовалюти важливо розрізняти можливу майбутню атаку на криптографію Біткоїна та злам окремої біржі чи гаманця. Це різні загрози: проблеми платформи самі по собі не доводять, що захист усієї мережі зламано.

Редакція PSM звертає увагу, що Паліхапітія описує песимістичний сценарій, а не підтверджений інцидент. Навіть наявність технологічного ризику не доводить неминучого падіння ціни до нуля: значення матимуть розвиток квантових систем, захисні оновлення та реакція учасників ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптодетектив закликав вивести кошти з CoinDCX

Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Що може різко змінити курс Біткоїна цього тижня 26.10.2026

Що може різко змінити курс Біткоїна цього тижня
Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode 23.10.2026

Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode
Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном 21.10.2026

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном
Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал 21.10.2026

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал
Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober 21.10.2026

Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober
Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики 20.10.2026

Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

Вибір редакції
Всі
Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені вдосконалили батарею, яка зберегла 90% ємності після 200 циклів

 Сьогодні  18:00

Що може різко змінити курс Біткоїна цього тижня

 Сьогодні  17:00

NVIDIA випробувала новий квантовий метод

 Сьогодні  16:00

Названо сектори, які найбільше зросли у 2026 році

 Сьогодні  15:00

Мільярдер спрогнозував злам Біткоїна та падіння до $0

 Сьогодні  14:00

Індикатор, який попереджав про обвал S&P 500, різко змінився

 Сьогодні  13:00

Біткоїн чи Ethereum: які ETF залучили гроші, а які втратили мільйони

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image