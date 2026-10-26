Мільярдер спрогнозував злам Біткоїна та падіння до $0

Інвестор Чамат Паліхапітія заявив, що Біткоїн у майбутньому можуть зламати, після чого криптовалюта втратить вартість. Свої побоювання він пов’язує з розвитком технологій та сумнівами у здатності спільноти вчасно оновити захист мережі

Про це він розповів у подкасті Moonshots Пітера Діамандіса, який вийшов 21 жовтня, передає Finbold.

За словами Паліхапітії, криптовалютним проєктам необхідно переходити на криптографічні механізми, стійкі до квантових атак. Однак він сумнівається, що децентралізована спільнота Біткоїна зможе швидко домовитися про такі зміни.

Ця позиція контрастує з його попередніми оцінками: раніше інвестор називав BTC цифровою альтернативою золоту та прогнозував ціну $200 000. Тепер він також критикує прозорість реєстру транзакцій, вважаючи її недоліком для фінансової приватності.

Паліхапітія повідомив, що більше не володіє Біткоїном безпосередньо: свою позицію він обміняв на частку в Digital Currency Group. Отже, йдеться про зміну форми інвестиції, а не обов’язково про повний вихід із криптоіндустрії.

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Квантовий ризик має технічне підґрунтя, але прогноз про неминуче обнулення залишається думкою інвестора. Достатньо потужний квантовий комп’ютер теоретично міг би обчислити приватний ключ на основі відкритого й отримати можливість підписувати транзакції.

У травневому дослідженні Glassnode оцінила кількість BTC із уже розкритими публічними ключами у 6,04 млн монет, або 30,2% тодішньої пропозиції. Автори окремо наголосили: ця оцінка не визначає, чи стануть практичні квантові атаки можливими та коли саме. Вона показує потенційну вразливість за конкретного сценарію, а не кількість уже викрадених монет.

Для українських власників криптовалюти важливо розрізняти можливу майбутню атаку на криптографію Біткоїна та злам окремої біржі чи гаманця. Це різні загрози: проблеми платформи самі по собі не доводять, що захист усієї мережі зламано.

Редакція PSM звертає увагу, що Паліхапітія описує песимістичний сценарій, а не підтверджений інцидент. Навіть наявність технологічного ризику не доводить неминучого падіння ціни до нуля: значення матимуть розвиток квантових систем, захисні оновлення та реакція учасників ринку.

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