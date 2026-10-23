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Криптодетектив закликав вивести кошти з CoinDCX

23.10.2026 17:00
Микола Деркач

Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT закликав користувачів індійської біржі CoinDCX забрати з платформи всі активи. Причиною стала суперечка навколо переміщення майже $16 млн у криптовалюті та пояснень керівництва. Біржа заперечує новий злам своїх активних гаманців і запевняє, що кошти клієнтів у безпеці

Криптодетектив закликав вивести кошти з CoinDCX

Фото: chatgpt.com

Чому виникли підозри

21 жовтня аналітики виявили підозрілі перекази зі старих адрес, пов’язаних із CoinDCX. Ідеться приблизно про $15,99 млн у стейблкоїнах USDT у мережі Tron. За даними Bitquery, кошти вивели із 40 гаманців, а частину згодом переказали через інші адреси до Binance, OKX та Gate.

ZachXBT розкритикував співзасновників CoinDCX Суміта Гупту та Ніраджа Кханделвала. На його думку, вони спершу відкидали інформацію про втрату активів, а згодом визнали проблему. 22 жовтня розслідувач публічно закликав клієнтів вивести кошти з біржі.

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Як CoinDCX пояснює рух коштів

Компанія стверджує, що йдеться про старі адреси, які скомпрометували під час зламу в липні 2025 року. Після інциденту їх вивели з використання, але деякі клієнти продовжували надсилати на них криптовалюту.

Зазвичай біржа автоматично переносить такі депозити на інші гаманці. Проте певний час цей механізм не працював належним чином, що, за поясненням CoinDCX, призвело до операційних втрат. Біржа заявила, що покрила їх власним коштом, а депозити користувачів зарахувала на рахунки.

CoinDCX також наголошує, що активні гаманці не постраждали, а клієнтські активи зберігаються окремо в холодних гаманцях.

Чому пояснення біржі викликало суперечки

Згідно з аналізом Bitquery, деякі адреси, які компанія називає застарілими, продовжували використовуватися для переказів аж до 21 жовтня. Це суперечить заявам, що біржа припинила ними користуватися після атаки 2025 року.

У липні минулого року CoinDCX уже зазнала зламу приблизно на $44 млн. Тепер головне питання — наскільки ефективно компанія відокремила скомпрометовану інфраструктуру від чинної.

Редакція PSM звертає увагу: попередження ZachXBT та ончейн-транзакції не є доказом того, що клієнти втратили кошти. Наразі сторони по-різному пояснюють походження переказів та обсяг відповідальності біржі.

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Джерела: Finbold, Moneycontrol, Bitquery.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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