Укрнафта побудує сучасну парогазову ТЕЦ: хто профінансує

Компанія Укрнафта, що входить до групи Нафтогаз, анонсувала будівництво сучасної парогазової теплоелектроцентралі (ТЕЦ)

Про це пише Forex з посиланням на пресслужбу компанії.

ТЕЦ забезпечуватиме електроенергією та теплом житлові райони, а також постачатиме пару для потреб промислових підприємств

Під час зустрічі директор Укрнафти Сергій Корецький та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо обговорили ключові аспекти реалізації цього проєкту.

«Детально обговорили статус проєктів, над якими вже працює компанія, та намітили чіткі кроки щодо планування додаткового фінансування для будівництва нової сучасної генерації», — розповів Корецький.

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Наприкінці 2024 року, ЄБРР виділив Укрнафті 80 мільйонів євро на розвиток розподіленої газової генерації. Наразі банк проводить відкриті тендери для відбору постачальників обладнання.

Нагадаємо, що Укрнафта придбає 51% мережі Shell в Україні. Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зазначив, що в разі успішного закриття угоди Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що охоплює 118 справних АЗК, а також інше майно. А прибуток, який отримуватиме «Альянс Холдинг», надходитиме до держбюджету у вигляді дивідендів.

Раніше ми писали, що співвласник АТБ побудує міні-ТЕЦ на заході України. Новий проєкт передбачає будівництво понад 50 МВт потужностей газових когенераційних установок у місті Рівне. Обладнання буде працювати у комбінованому режимі і забезпечить виробництво як електричної, так і теплової енергії. Фактично це стане мініваріантом ТЕЦ.

Крім того, Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців. Наразі компанія вже виконала основну підготовчу роботу: придбала земельну ділянку для будівництва, уклала контракт на постачання обладнання для станції на 18 МВт і сплатила постачальнику 30% від вартості, що дозволить розпочати його виробництво. Також Inzhur Energy отримала технічні умови для підключення станції до електромережі й розпочала проєктування ще потужнішої станції на 36 МВт.

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