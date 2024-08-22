Зеленський анонсував додаткові кроки щодо детінізації бізнесу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на нараді з урядовими посадовцями та народними депутатами було досягнуто домовленостей щодо ухвалення важливих рішень, спрямованих на підтримку економіки, збереження робочих місць та боротьбу з тіньовою економікою

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Провів тривалу, дуже детальну нараду з членами уряду і представниками Верховної Ради. Декілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання», — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що не менш важливими є «висновки після зустрічей із підприємцями в регіонах». За його словами, уряд оприлюднить усі деталі після завершення підготовки відповідних проєктів.

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«Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок.

31 липня відбувся круглий стіл між Радою підприємців та представниками Кабінету міністрів. Урядовці налаштовані збільшити надходження до держбюджету коштом підвищення податків, натомість бізнес запропонував альтернативний шлях.

Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки. До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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За матеріалами: Економічна правда.