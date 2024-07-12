Windows 10 отримає фінальне велике оновлення: що додадуть

Попри те, що наступної осені закінчується термін придатності Windows 10, корпорація Microsoft планує реліз останнього великого оновлення для цієї версії ОС

Microsoft готується випустити фінальне оновлення для застарілої операційної системи Windows 10. Протягом найближчих місяців користувачі отримають останній значний апдейт, головною новинкою якого стане інтеграція штучного інтелекту Microsoft Copilot.

Раніше Copilot був доступний у Windows 10 як віджет, закріплений на панелі завдань. Однак з оновленням KB5040427 цей сервіс стане окремою програмою з можливістю гнучкого налаштування, що значно підвищить його функціональність і зручність використання.

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Основні зміни в останньому оновленні

Microsoft Copilot. Останнє оновлення представить Copilot як окрему програму, доступну для всіх користувачів Windows 10. Це дозволить краще використовувати можливості ШІ, надаючи доступ до потужних інструментів для підвищення продуктивності та зручності роботи.

Обов’язкове оновлення. Фінальний апдейт буде обов’язковим для всіх користувачів Windows 10, від його встановлення не можна буде відмовитися. Це забезпечить максимальну сумісність та безпеку для всіх пристроїв, що працюють на цій ОС.

Мінімальні вимоги. Для роботи Copilot необхідний екран з роздільною здатністю не менше 720 пікселів та 4 гігабайти оперативної пам’яті. Це означає, що навіть старі пристрої зможуть скористатися новими можливостями штучного інтелекту.

Підтримка старих пристроїв. Попри те, що Copilot розрахований на потужні комп’ютери, деякі його функції працюватимуть навіть на старих пристроях. Це робить оновлення доступним для широкого кола користувачів, надаючи нові можливості без необхідності оновлення обладнання.

Нагадаємо, Microsoft додала функцію мобільних пристроїв Windows 11 до Windows 10, надаючи користувачам миттєвий доступ до фотографій, зроблених на телефоні.

При перемиканні цієї функції, користувачу спочатку буде запропоновано «Завантажити та встановити хост Cross Device Experience Host» із Microsoft Store. Раніше цей пакет був ексклюзивним для Windows 11, але тепер він доступний і для Windows 10.

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За матеріалами Digital Trends