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З Windows зникне відома функція, якій було 40 років

27.08.2024 10:20
Дарія Шуть
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В межах оновлення операційної системи Windows планується відмовитись від «культової» функції

З Windows зникне відома функція, якій було 40 років

Корпорація Microsoft оголосила у своєму блозі, що поступово відмовлятиметься від популярного функціоналу, що був частиною операційної системи Windows з моменту її заснування майже 40 років тому.

Зокрема йдеться по Панель керування. Вона з’явилась ще в 1985 році і протягом десятиліть була централізованим місцем для керування різними системними налаштуваннями. Панель дозволяла користувачам налаштовувати різні параметри, такі як дисплей, час і дату.

Відтак Панель керування з часом буде вилучена та замінена програмою «Налаштування», яка пропонує «більш сучасний і спрощений досвід», зазначили у Microsoft.

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Програма «Налаштування» вперше була представлена Microsoft у 2012 році разом з Windows 8. Поступово ключові компоненти панелі керування були перенесені до нового інтерфейсу.

Microsoft поки не назвала точну дату завершення переходу, але закликала користувачів Windows використовувати програму «Налаштування» якомога частіше.

Водночас деякі користувачі у соцмережах висловлювати жаль через втрату «культової» та «класичної» функції. А сайт історії технологій Version Museum описав Панель керування як «нервовий центр найпопулярнішої у світі десктопної операційної системи».

Нагадаємо, Paint 3D, який колись був найбільшим оновленням для програми Paint від Microsoft, буде видалено з Microsoft Store пізніше цього року та більше не підтримуватиметься.

Програму спочатку випустили як частину стратегії розвитку Windows 10 і вона навіть мала у певний момент замінити оригінальний MS Paint.

Також ми писали, що Microsoft внесе значні зміни до Windows після інциденту з CrowdStrike. Софтверний гігант натякає, що пріоритетом для нього є підвищення стійкості системи і що він хоче запобігти доступу до ядра Windows для таких постачальників послуг безпеки, як CrowdStrike.

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За матеріалами ain.ua

Рубрики: MicrosoftКомпаніїСвітНовиниТехнології
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