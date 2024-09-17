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Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

17.09.2024 11:20
Дарія Шуть
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Сплачені Групою Нафтогаз податки до держбюджету складають значну частину всіх платежів, що контролюються податковою

Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

Фото: bank.gov.ua

З початку року Група Нафтогаз сплатила понад 60 млрд грн, йдеться у пресрелізі компанії.

Зокрема, за вісім місяців до державного бюджету було перераховано 56,5 млрд грн у виглядів податків. Це понад 7% всіх платежів, що контролюються ДПС. Ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

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Лише у серпні підприємства Групи перерахували до держбюджету 7,2 млрд грн і близько 600 млн грн – до місцевих.

«Економічна стійкість держави під час війни – це питання національної безпеки. Група Нафтогаз залишається надійною опорою економіки України в умовах воєнного часу», — зазначає Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. Так, сума податків становить понад 53 млрд гривень.

Раніше ми писали, що компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними. Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

Також ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу. Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у різних напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як росія розпочала повномасштабну війну, і планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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