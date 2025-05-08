Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 8 803 800 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також компанія отримала письмове застереження.

КС «Кредит-Союз» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. НБУ також надіслав компанії письмове застереження.

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ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ.

Також НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «Диметра Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

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