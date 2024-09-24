НБУ виявив порушення у роботі кредитної спілки

Національний банк України (НБУ) застосував до кредитної спілки «Наша Довіра» (ЄДРПОУ 36571913) захід впливу у вигляді письмового застереження

Причиною стало те, що спілка не подала звітність за I та II квартали 2024 року, що ускладнює здійснення належного нагляду з боку регулятора.

Кредитна спілка «Наша Довіра» має усунути порушення до 4 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності 24 вересня 2024 року. Його ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 23 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ застосував до п’яти ломбардів та двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Тако ми писали, що Національний банк України за підсумками засідання вирішив не змінювати облікову ставку. Так, облікова ставка в Україні залишилась на рівні 13%. Також НБУ ухвалив низку рішень у частині нормативів обов’язкового резервування та модифікації параметрів операційного дизайну, щоб стимулювати додатковий попит на ОВДП. Регулятор запевняє, що це посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку, але водночас не створюватиме ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

Крім того, НБУ анулював ліцензії семи фінансовим компаніям. За рішенням Національного банку України семи небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії, чотирьом — змінено обсяг ліцензії, а одному страховику надано дозвіл на вихід з ринку.

Раніше ми писали, що НБУ виявив порушення в роботі 8 небанків. Вісім фінансових компаній повинні вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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За матеріалами: НБУ.