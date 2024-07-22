Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Raiffeisen Bank

25 липня у Києві стартує одна з найбільших подій на фінансовому ринку — конференція TechFin Expert Summit 2024, FinTech партнер якої — Raiffeisen Bank

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом та кредитор українського бізнесу, послугами якого користується понад 2,5 млн клієнтів. РайфТех, провідна ІТ-фінтех команда, що розробляє інноваційні рішення у сферах cloud архітектури, кібербезпеки, Big Data та платіжних систем.

Банк пропонує сучасні цифрові продукти та послуги, забезпечуючи високоякісну взаємодію з клієнтами завдяки передовим технологіям. У 2024 році Raiffeisen Bank вже видав понад 70 млрд грн кредитів українському бізнесу та окрім цього, нещодавно презентував картку «Вдячність», із якою ветерани можуть безкоштовно користуватися фінансовими послугами і отримувати особливі пропозиції, знижки та кешбеки від банку і партнерів.

Фінансова установа не забуває також про благодійність, 3 000 000 грн було перераховано банком Благодійному фонду «Охматдит — здорове дитинство» після трагедії. Днями Райффайзен Банк і KSE Foundation облаштували укриття для 336 учнів в Лосинівський школі на Чернігівщині.

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Про Raiffeisen Bank International

Райффайзен Банк Інтернаціональ (РБІ) вважає своїм внутрішнім ринком Австрію, де він є провідним корпоративним та інвестиційним банком. Група включає численних інших провайдерів фінансових послуг, активних у таких сферах, як лізинг, управління активами, злиття та поглинання.

Загалом майже 44 тис. працівників банку обслуговують близько 17 млн клієнтів РБІ у майже 1700 відділеннях. Акції РБІ АГ котируються на Віденській фондовій біржі з 2005 року.

Регіональні Райффайзен банки володіють близько 58,8% акцій РБІ, а решта акцій перебувають у вільному обігу.

Після злиття у березні 2017 року з Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ), своїм колишнім головним акціонером, РБІ набув усіх прав, зобов’язань і функцій, переданих від компанії РЦБ АГ, в усій їхній повноті. Зокрема, він виконує роль центральної інституції австрійської банківської Групи Райффайзен.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро пройде TechFin Expert Summit 2024, встигніть купити квитки та відвідати масштабну подію фінтех ринку України.

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