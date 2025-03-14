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Власник «Аптеки Доброго дня» хоче купити ще одну аптечну мережу

14.03.2025 20:00
Ольга Деркач
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд трьох справ щодо набуття контролю компанією «Фарма-Сіті», що належить Ігорю Червоненку, над підприємствами «Маркет Універсал ЛТД», «Макрус ЛТД» і «Медобори Фарм»

Власник «Аптеки Доброго дня» хоче купити ще одну аптечну мережу

Власник «Аптеки Доброго дня» хоче купити ще одну аптечну мережу Фото: freepik.com

Справи стосуються отримання «Фарма-Сіті» контрольного пакету акцій у цих компаніях, що забезпечить їй понад 50% голосів у їхніх органах управління.

За даними YouControl, основним власником ТОВ «Фарма-Сіті» є кіпрська «Фармінвест Холдінгз Лімітед», яка володіє 99,5% частки, а решта 0,5% належить ТОВ «Аптека Доброго Дня». Кінцевий бенефіціар компанії — Ігор Червоненко, який здійснює 69,13% непрямого контролю.

«Маркет Універсал ЛТД», що управляє мережею аптек D.S. та володіє її торговою маркою, засноване у 1992 році. Його співвласниками є Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай. У травні 2024 року 12,5% компанії перейшли до Анастасії Романової, а ще 24% — до ТОВ «Холдерс Фарм».

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Компанія «Фармастор» розвиває аптечну мережу «Аптека Доброго Дня», а її бренд належить «Фармінвест Холдінгз Лімітед», також підконтрольній Червоненку.

Станом на жовтень 2024 року мережа D.S. налічувала 380 аптек, а «Аптека Доброго Дня» — 738.

Нагадаємо, що АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar. Комітетом за власною ініціативою наразі здійснюється контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ.

Раніше ми писали, що співвласник АТБ купить енергокомпанію. Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив придбання фондом «Магнум» Геннадія Буткевича компанії «УТ Пауер».

Крім того, АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн. Порушення стосувалося отримання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, що належить СУН ТОВ «Кершер», яке входило до структури Glusco, без попереднього отримання обов’язкового дозволу від АМКУ.

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Джерело: Forbes.

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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