3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса

В нашому матеріалі ми розглянули найкращі криптовалюти для купівлі напередодні майбутнього ралі Санта-Клауса, яке характеризується значним зростанням активів

Криптовалютний ринок готується до популярного ралі Санта-Клауса, яке традиційно відбувається в останні п’ять торгових днів року та перші два дні нового року. Воно може підняти більшість з цифрових активів до багаторічних або історичних максимумів. Біткоїн вже піднявся до рекордно високого рівня, і багато альткоїнів можуть наслідувати його приклад.

Серед найпопулярніших криптовалют, які варто купити напередодні ралі Санта-Клауса, Ethena (ENA), DexBoss (DEBO) та Ondo Finance (ONDO).

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Ethena (ENA)

Ethena — одна з найкращих криптовалют для інвестування цього року. Монета злетіла з мінімуму в $0,1933 у вересні до $1,3 в понеділок, 16 грудня. На момент написання новини актив торгується по $0,9.

Зростання посилилося після того, як фонд Дональда Трампа World Liberty Finance (WLFI) придбав більше монет, а загальна вартість USDe підскочила до понад $6 млрд вперше в історії. Інвестори вкладають кошти в USDe через його 27% прибутковість, що вище, ніж у більшості активів.

Ціна Athena перебуває в процесі формування фігури «чашка з ручкою», верхня межа якої знаходиться на рівні $1,5216. Рух вище цього рівня призведе до зростання ціни до $2,7685. Ця мета визначається шляхом вимірювання глибини чашки, а потім екстраполяції її з верхньої сторони.

DexBoss (DEBO)

Концепція децентралізованих фінансів добре розвивається цього року, оскільки обсяги, що обробляються мережами, різко зросли. DexBoss, майбутня мережа DEX, яка зараз знаходиться в стадії попереднього продажу, є однією з найкращих криптовалют для купівлі та утримання.

Ключовою перевагою для купівлі є те, що вона торгується на рівні $0,01, а потім буде котируватися на рівні $0,050, що приблизно на 400% вище поточного рівня.

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Ondo Finance (ONDO)

Ціна Ondo Finance також підскочила, що робить її гарною криптовалютою для купівлі та утримання. Головним чинником здорожчання було зростання попиту на активи Real World Asset Tokenization, а загальний обсяг заблокованих коштів підскочив до більш ніж $613 млн.

Денний графік показує, що токен ONDO сформував фігуру «чашка з ручкою» і вже піднявся вище верхньої межі на рівні $1,4840. Він також залишився вище точки розвороту сильного розвороту ліній математики Мюррея на рівні $1,90. Вимірявши глибину цієї чашки, можна припустити, що токен ONDO підскочить до $2,53.

Падіння нижче верхньої межі торгового діапазону на рівні $1,8 зробить бичачий прогноз недійсним і вкаже на подальше зниження, можливо, до верхньої межі чашки на рівні $1,4840.

Нагадаємо, у той час, як Bitcoin та Ethereum домінують у заголовках новин, деякі маловідомі альткоїни, вартістю менше $1, можуть представляти неабияку цінність. Ці недорогі активи, попри суттєві ризики, можуть принести чималий прибуток, особливо в умовах, коли ринок демонструє потужні бичачі імпульси.

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За матеріалами CoinGape