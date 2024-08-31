Криптовалюта стала одним з найменш привабливих чоловічих хобі для жінок — опитування

Чоловіки, що захоплюються криптовалютою, менш привабливі для жінок, ніж косплеєри та любителі аніме

Нещодавнє опитування Date Psychology показало, що жінки оцінюють криптовалюту як одне з найбільш непривабливих захоплень, які можуть бути у чоловіків.

Опитування, проведене 24 серпня, включало вибірку з 814 осіб, 48% з яких становили жінки. Автори відзначили, що вибіркова сукупність непропорційно включала жінок з високим соціальним статусом, з високим рівнем освіти, які були переважно білими.

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Жінок-респондентів попросили оцінити список із 74 хобі як «привабливі» або «непривабливі». Лише 23,1% жінок назвали криптовалюту привабливим хобі, тоді як близько третини вважають такими комікси та косплей.

Це поставило криптовалюту на друге місце за непривабливістю для жінок після колекціонування товарів від Funko. Інші хобі, які вважалися непривабливими, включали відеоігри та фокуси.

Цікаво, що коли респондентів-чоловіків запитали, які хобі можуть бути привабливими для жінок, 13,7% назвали криптовалюту.

Результати опитування показали, що жінки вважають читання найпривабливішим хобі для чоловіків (98,2%), потім знання або вивчення іноземної мови (95,6%) і гру на інструменті (95,4%).

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Дослідження з’явилося після того, як у квітні 2023 року Pew Research опитали 10 701 дорослого американця, у тому числі 5 936 жінок. Опитування показало, що жінки більш скептично ставляться до інвестування, торгівлі чи використання криптовалюти порівняно з чоловіками.

Лише 10% жінок у цьому опитуванні коли-небудь торгували, використовували або інвестували в криптовалюту порівняно з 25% чоловіків. Серед жінок, які коли-небудь користувалися криптовалютою, майже 40% відповіли, що більше не володіють криптовалютами, порівняно з приблизно 30% чоловіків.

Нагадаємо, дані, опубліковані Lookonchain у дописі від 29 серпня, детально описують, як трейдер зірвав «джекпот», торгуючи окремими мемкоїнами, попри переважаючий ведмежий настрій на ринку. Деталі торгівлі показують, що трейдер перетворив скромну інвестицію в $29 на приголомшливу суму в $125 000 всього за три хвилини.

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