GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів

12 грудня GET Business Festival від Delo.ua об’єднає 1300 учасників і понад 90 представників бізнесу, державного і громадського секторів на трьох тематичних сценах: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетинг у воєнний час. Фестиваль вкотре стане платформою для обміну бізнес-практиками, сміливими рішеннями і стратегіями розвитку у воєнний час та нетворкінгу підприємницької спільноти

За понад шість років існування фестиваль став драйвером розвитку тисяч компаній малого, середнього та великого бізнесу. Цьогорічний захід набуває особливого значення, адже Україна сьогодні проходить етапи трансформацій, рушійною силою яких є малий та середній бізнес. Спікери ділитимуться власним досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів.

У програмі: 3 тематичні сцени, 10+ панельних дискусій, презентація успішних кейсів і лайфхаків від власників та керівників компаній.

Серед спікерів:

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, кандидатка юридичних наук;

Юлія Павленко, директорка міжнародних операцій АТ «Укрпошта»;

Антоніна Кроливець, підприємиця, співзасновниця та СЕО мережі студій манікюру Bunny Nails та Bunny Academy;

Лідія Білас, підприємиця, засновниця мережі освітніх проєктів «МрійДій»;

Ірина Мєтньова, засновниця Vandog Agency;

Яна Ляхович, керівниця департаменту корпоративних та інтегрованих комунікацій 1+1 media;

Катерина Жураківська, директорка з маркетингу БФК Gulliver;

Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК;

Євгенія Близнюк, cоціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research;

Ілона Пасечник, директорка/HRD «АЛВІВА УКРАЇНА» керуючої компанії ALVIVA GROUP;

Ольга Дівущак, маркетологиня Foundation Coffee Roasters, Co-founder Paint digital Agency;

Надія Крижановська, головна лікарка, кофаундерка Preventa;

також експерти з Ощадбанку, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA тощо.

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Запрошуємо підприємців, представників середнього і великого бізнесу, менеджерів великих компаній, маркетологів і комунікаційників до обговорення актуальних тем:

Як зберегти успішний бізнес в умовах глобальних викликів.

Як управляти ризиками та оптимізувати ресурси для виживання і розвитку.

Як налагодити партнерство і співпрацю між малим, середнім і великим бізнесом, між бізнесом і державою.

Як залучити кошти для зростання у складні часи.

Фінансові потоки та структура витрат під час непередбачуваних обставин: які фінансові інструменти допоможуть забезпечити стабільність і готовність до нових викликів.

Стратегії маркетингу у воєнний час і створення стійких бізнес-моделей: соціальна відповідальність як конкурентна перевага.

Нові інструменти для залучення й утримання клієнтів, роль брендингу та онлайн-маркетингу.

Долучайтеся до спільноти GET Business Festival, щоб дізнатися про нові стратегії розвитку, отримати цінні інсайти від експертів у своїх нішах та знайти нові можливості для зростання свого бізнесу.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/.

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Генеральний партнер — OLX Україна.

Головні партнери — Visa | ПриватБанк, компанія «Київстар».

Генеральний інформаційний партнер — 1+1 media.

Про організатора

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. Захід розпочався у 2018 році і за цей час об’єднав понад 10 000 учасників і 400 спікерів.

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